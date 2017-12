CIUDAD DE MÉXICO.- A 24 horas de renunciar a la secretaría de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski acudió a la sede local del PRD para formalizar su aspiración de ser el candidato para la Jefatura de Gobierno en 2018.

Acompañado de su esposa e hijas, Chertorivski arribó a la sede capitalina del PRD para manifestar su interés de competir en el proceso interno del PRD.

“Vamos a construir una campaña basada en propuestas (…) Miguel Ángel Mancera es un fantástico gobernante, pero podemos tener aún una mejor Ciudad”, soltó.

Adelantó que mañana presentará las primeras 70 propuestas de qué hacer para tener una mejor Ciudad.

Previo a su registro, Chertorivski afirmó que invitará a debatir a Alejandra Barrales y a Armando Ahued, quienes también disputan la candidatura.

El ex secretario de Desarrollo Económico afirmó que así se evitará el dedazo y que de la discusión de ideas y propuestas surgirá el mejor candidato.

Respaldan comerciantes del Centro a Chertorivski

Horas antes de formalizar sus intenciones de competir por la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski se reunió con comerciantes del Centro, quienes le demostraron su apoyo con mantas.

Acompañado por el ex presidente del PRD, Carlos Navarrete, y de la diputada federal y ex Constituyente, Cecilia Soto, el ex funcionario dijo a comerciantes fijos y de mercados sobre ruedas que el origen de sus aspiraciones los involucra.

“En la parte de atrás, mi abuelo tenía un pequeño zaguán donde vendía ropa”, señaló por la mañana desde un templete.

“Quise regresar sobre todo porque lo que represento:el trabajo de siete días a la semana de mi abuelo, llegando en transporte público todos los días de su vida, es lo que representa la mayor parte de la gente que vive, que habita y que trabaja en esta Ciudad”.

Los comerciantes acompañaron al precandidato con cartulinas y porras de “sí se puede”, y acudieron a tomarse la foto, antes de que Chertorivski partiera a registrar su precandidatura a la sede local del PRD.