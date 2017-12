Fresnillo.- Guadalupe Flores Escobedo, diputada local, acudió ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para interponer una querella ante la representación social por el delito de intento de secuestro, agresión física y verbal.

Lo anterior, luego de que el sábado 9 de diciembre la legisladora tratara de realizar su primer informe de actividades legislativas, que tuvo que ser suspendido ante la llegada de un grupo numeroso de manifestantes, quienes fueron identificados como mineros, quienes más tarde, cerca de su hogar, la agredieron física y verbalmente.

Flores Escobedo mencionó que no pudo llegar a su informe, pues desde temprana hora los manifestantes se encontraban en el lugar, por lo que pidió que se resguardara a la gente, que regresaran a sus casas, pero también los atacaron cuando estos se dirigieron a la cuadra donde se encuentra su hogar.

Explicó que ante esta situación se trató de resguardar a toda la gente para que no se pusiera en peligro a los niños, “pero a ellos (mineros) les valió y ahí se encontraba el actor intelectual y de manera identificada se le pidió que detuviera esa situación y no lo hizo, al contrario, se burló de la gente a la que agredieron”.

“Sabía que lo mineros llegarían a manifestarse pacíficamente, pero no fue así, llegaron agrediendo y me amenazaron de secuestro, de que me iban a llevar y hacer atrocidades. Golpearon a adultos mayores, a niños, a mis hermanos, a mis tíos, a mi personal, mi tío solicitó que dejaran dar mi informe y lo tiraron al piso y golpearon, mientras que a mi hermana, al tratar de levantarlo, la cachetearon; a mí me dieron golpes en las piernas, trataron de golpearme con una bocina, pero se interpuso un joven y le golpearon la nariz, yo no quise dejar a la gente sola”, afirmó la legisladora.

Declaró, además, que no fueron los mineros, que a los mineros los incitaron, los obligaron a ir a este evento y comportarse de esa manera, puesto que hay actores intelectuales detrás de esta situación.

La diputada local expuso que no es la primera vez que mineros llegan a agredirla a su casa, pues ya había pasado una vez, además de que la hostigan a través de redes sociales, pero expuso que serán las autoridades quienes determinen a los culpables.

Enfatizó que México es un país donde hay leyes e instituciones, por lo que agradeció a la diputada María Elena Ortega Cortes, presidente de la Comisión de Igualdad de Género, y a la Red Plural de Mujeres, quienes se sumaron a esta causa, pues la agresión en contra de las mujeres que participan en la política es algo que se tiene que frenar.

“Las mujeres no estamos en la política por causalidad o porque haya equidad de género, estamos porque tenemos la capacidad, por ello seguiré respaldando a la sociedad”, puntualizó Flores Escobedo.