CIUDAD DE MÉXICO. Karime Macías, esposa del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte, pidió la devolución de 193 de los artículos hallados en una bodega de Córdoba el 17 de febrero, y acusó que algunos objetos personales, como sus escritos “de corte espiritual”, han sido utilizados descaradamente con un “sesgo delictivo”.

“Exijo la devolución de mis diarios personales y cualquier documento personal, en tanto viola el derecho a mi intimidad”, manifestó en un un escrito entregado con el patrocinio de su abogado Marco Antonio del Toro.

La lista de objetos asegurados ese día en la bodega aparecieron publicados en la Gaceta Oficial del estado el pasado 6 de octubre.

“Ninguno de los bienes referidos como propios son instrumentos, objetos o productos de delito de cualquier índole”, argumenta.

Algunos objetos reclamados son vajillas, libros, juguetes, palos de golf, edredones, muebles, cristalería, electrodomésticos, una lona roja.

Los que no reconoce como suyos son paquetes escolares y sillas de ruedas, bastones, muletas y andaderas, un inventario ventiladores, tablets y despensas y otro de bocinas.

“Mucho me temo que las autoridades involucradas “sembraron” esos bienes. En concreto aquellos referentes a paquetes escolares, sillas de ruedas y demás que evidentemente no tienen la menor relación con la suscrita o mi marido.

“Otro intento de desprestigio mediático en el marco de un ilegal cateo que publicitaron también ilegalmente tres días después. Una exhibición ilegal de bienes ante la prensa”, dice.

Macías acusa que el Gobernador Miguel Ángel Yunes y el Fiscal Estatal Jorge Winkler realizaron una rueda de prensa en la bodega donde exhibieron los bienes y le hicieron imputaciones falaces y violatorias al derecho a la intimidad, a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Asegura por ejemplo que el dibujo de un mapa para mostrar propiedades en distintas partes del mundo es una calumnia del Gobernador.

“Expuso un diario privado propiedad de la suscrita y tergiversó afirmaciones de corte espiritual, pretendiendo dar un sesgo delictivo sin el menor escrúpulo y en plena inobservancia de las normas que deben regir su actuar”, expuso.

También niega que, como se dijo en esa conferencia, las evidencias halladas en la bodega la relacionen con la planeación, preparación y ejecución de acciones para desviar recursos públicos en beneficio personal y de algunos cómplices.

“Nótese cómo me hace imputaciones directas en su carácter de Gobernador del Estado, lo que evidentemente se erige en una violación a mis derechos, ratificando la persecución con motivaciones políticas que emprendió. Tiene el descaro (continuando con sus acciones ilegales), de atribuirme la comisión de negocios ilícitos, al amparo del poder”, acusa.

La esposa del ex Mandatario entregó el escrito previo a que venciera el plazo de 90 días para reclamar los bienes de su propiedad y no cause abandono en favor del patrimonio del estado.

Al final, concluye que fue fabricada una denuncia anónima de un supuesto secuestro para ingresar a la bodega sin orden de cateo.