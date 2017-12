Fresnillo.- María Luisa Sosa de la Torre, presidenta de la Coordinación Feminista Olimpia de Gouges AC e integrante de la Red Plural de Mujeres en Zacatecas, expuso que la diputada local, Guadalupe Flores Escobedo, sufrió una agresión denominada violencia política, luego de los ataques que sufrió por parte de un grupo de mineros.

Declaró que la violencia se ha agudizado en las últimas fechas, por lo que el apoyo total es para una mujer que está en una posición de toma de decisiones, al igual que apoyarían a cualquier otra mujer que es víctima de agresiones.

“No se agrede a Lupita Flores, se agredió a la diputada al tratar de dar su informe de gobierno, por señalarla de que apoyó un impuesto minero y en el que entendemos que afecta a algunos grupos, en ese caso, somos defensoras para que se respete el derecho de organización y a la libre manifestación de ideas y con la incidencia en el ámbito gubernamental, pero no coincidimos que sea con la violencia que se manifieste esta inconformidad”, expuso la activista.

Aseveró que se pedirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que se investigue a fondo, pues se dice que hay manipulación dentro del grupo de mineros para que actúen de manera violenta, además de que siempre la violencia genera más problemas.

Reiteró el respeto pleno a favor de su organización y a tratar de defender su derecho a lo que creen que les afecta, pero no se les apoya cuando lo hacen de manera violenta.

Respaldan a diputada

La diputada local, María Elena Ortega Cortés, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la LXII (62) Legislatura del estado, mencionó que está preocupada por lo acontecido no sólo con la diputada local, Guadalupe Flores, sino también por las agresiones que ha habido en contra de las diputadas Iris Aguirre y Norma Castorena Berrelleza.

Explicó que la riqueza que han creado los hombres y mujeres mineros en cuestión productiva es importante, pero la riqueza no sólo debe ser en lo material, sino también en la sana convivencia que hace falta en el estado.

Consideró que las mujeres cada vez más dan resultado en la toma de decisiones y que el machismo y la misoginia de los hombres no son nuevos, pues la violencia en Zacatecas ha aumentado al igual que el feminicidio, por lo que se lucha para que en Fresnillo y Zacatecas no continúe ningún tipo de violencia.

Consideró que en Fresnillo hay una lucha de distintas organizaciones por sus derechos laborales, lo que fortalece a la democracia, pero la violencia no debe ser el medio para lograrlo.

Hizo un llamado para que los agredidos vayan ante sus representantes para que les hagan saber sus rutas para manifestarse, pues no se puede justificar ni esconder la libre manifestación para lastimar a las mujeres, a los niños, ni a cualquier persona.

Frente a ello, reiteró su apoyo a la diputada local, Guadalupe Flores, y dijo que se está trabajando sobre la tipificación de la violencia política, pues no se puede agredir a nadie.

La ruta siempre son los procesos administrativos apegados a derecho, no se deben quedar calladas, debe haber denuncia.

Asimismo, Norma Castorena Berrelleza, diputada local, calificó como lamentable la conducta de los mineros ante las agresiones que sufrió la también diputada local, Guadalupe Flores, durante lo que sería su primer informe.

“Como política y mujer da mucha impotencia; estuve ahí y no hubo condiciones para que realizará su informe. Soy respetuosa de las manifestaciones, es una situación constitucional, pero con respeto y lo que sucedió no fue así. En casa de Lupita Flores llegaron a manifestarse los mineros, no se supo en qué momento comenzaron las agresiones, pero fue muy lamentable, me dio mucha impotencia”, reprochó.

Hizo un llamado al dirigente sindical de los mineros, Carlos Pavón Campos, a quien consideró como un líder de talla nacional, para que haya diálogo y no agresión, en tanto dio su apoyo incondicional a su homóloga.

Afirmó que el impuesto ambiental no está aplicado, pues está detenido por la controversia constitucional; sin embargo, se tiene que poner en el presupuesto del estado, porque se considera, aunque no se tenga y se busca no dañar a los trabajadores.

“Apoyaré a Lupita, aunque yo no he sufrido tan fuerte agresión, es muy lamentable lo vivido”, refirió.

No quiero crear polémica: Haro

Ante la pregunta expresa de NTR Medios de Comunicación sobre su opinión ante las agresiones que sufrió Guadalupe Flores Escobedo, diputada local, al tratar de dar su primer informe legislativo, José Haro de la Torre, presidente municipal, prefirió no entrar en detalles.

“No me gustaría crear polémica en este asunto, toda manifestación es importante, pero siempre hay que guardar el respeto ante cualquier persona y situación”, expuso.

Afirmó que como mandatario municipal vivió esta situación a principios de año, por lo que sólo pidió guardar la compostura.

Consideró que Fresnillo debe llamar a todos a la unidad.