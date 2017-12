ZACATECAS.- Compartir con los que menos tienen demuestra un espíritu de bondad y amor, motivo por el cual la familia Lechuga Ibarra, desde hace ocho años, lleva ponche, galletas y tortas a las personas que esperan a sus familiares que están internados en el Hospital de la Mujer Zacatecana.

Janeth Alejandra Lechuga Ibarra, miembro de esta familia, explicó a NTR Medios de Comunicación que inician esta actividad a principios de diciembre y el 25 de diciembre.

“La primer fecha la hacemos a beneficio de la virgen de San Juan de los Lagos, que es el 8 de diciembre”, especificó.

Asimismo, consideró que son días en los que más necesitan del apoyo quienes pasan la noche en espera de sus familiares.

“Hacemos casi 200 tortas, dos ollas con guisado, 20 litros de ponche y 20 litros de café. Lo hacemos por lo regular al mediodía. Lo preparamos en casa, mis padres, hermanos y yo, posteriormente lo llevamos”, sentenció.

Alejandra Lechuga dijo que si por alguna razón llega a quedar comida, entonces deciden llevarlo al Heroico Cuerpo de Bomberos de Guadalupe, gasolineras, o también a algún otro tipo de lugares donde no se les permita descanso, ya que “mucha gente se olvida de ellos, pero también ocupan comer o desayunar”.

El fin de todo, dijo, “es agradecer que tenemos para compartir con los que menos tienen. Es como dar gracias a Dios, por lo que se nos brinda cada día y poder hacer esta labor. Es importante decir que no lo hacemos por sobresalir o tener posiciones sociales, incluso no contamos con fotografías de ésto, pues nuestro interés no es figurar, sino ayudar”.

Agregó que tiene en mente, para las próximas semanas, colocar percheros donde las personas puedan dejar sus abrigos o cobertores para que las personas puedan cubrirse del frío, “ya que se esperan bajas temperaturas en los próximos días”.