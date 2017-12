ZACATECAS.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Alejandro Enríquez Suárez del Real, advirtió que los integrantes del Poder Legislativo no transparentan los procesos de selección de los posibles integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa.

Resaltó “somos observadores y señalaremos para coadyuvar para que ésto funcione, pero una de nuestras funciones es hacer este tipo de señalamientos”.

A decir de Suárez del Real piden que se explique, tanto a la Coparmex como a la ciudadanía, el tipo de metodología que se usó para designar las ternas, para descartar o promover un candidato y cuál será la metodología para la elección de los magistrados.

“La importancia de abrir la metodología y decir cuáles fueron los parámetros que se tomaron en cuenta es para fortalecer el Sistema Local Anticorrupción. Si no existe alguna metodología se puede prestar a suspicacias y se puede debilitar el sistema”, subrayó.

Otra de las razones por la que hicieron los señalamientos a los integrantes de la LXII (62) Legislatura es que el Sistema Local Anticorrupción sea fuerte y que los ciudadanos denuncien.

“En el caso de la elección de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, la elección de los mismo es de mayor trascendencia, puesto que son ellos los que juzgarán los actos de corrupción, son los garantes del estado de Derecho en materia de corrupción, y eso nos interesa mucho porque eso fortalecerá las instituciones”, aseveró.

Suárez del Real reconoció que la misma mañana del jueves, tras haber emitido un boletín de prensa dando a conocer sus preocupaciones, tuvo acercamiento por parte del coordinador de Nueva Alianza en el Congreso local, Le Roy Barragán Ocampo.

Puntualizó que ve voluntad en los demás integrantes del Congreso para que brinden las herramientas necesarias para transparentar el proceso sin ningún problema; sin embargo, detalló que no dejarán de hacer los señalamientos, puesto que buscan el beneficio de la ciudadanía.

Según el comunicado aludido, tras la convocatoria lanzada para conformar este tribunal se inscribieron 42 aspirantes, de los cuales 27 han sido ya rechazados por los legisladores y el gobernador, el líder del sindicato patronal advirtió que se desconocen los criterios para realizar esta depuración y para mantener a las 15 personas que continúan como candidatos.

No obstante, destacó que no se concluye el proceso y que los legisladores deben de explicar, primero, cuál fue la metodología que usaron en los pasos preciosos y, si no la hubo, entonces tiene que elaborarla y explicarla públicamente antes del nombramiento definitivo de los tres magistrados.

Enrique Suárez del Real hizo hincapié en que la opacidad en este proceso puede debilitar el Sistema Local Anticurrupción debido a que la falta de transparencia generaría desconfianza ciudadana hacia los encargados de juzgar los hechos de corrupción.