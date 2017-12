ZACATECAS.- La aspirante a obtener una candidatura independiente al gobierno de la República, María de Jesús Patricio Martínez, visitó la capital de Zacatecas para buscar las firmas que le ayuden a conseguir su registro.

En entrevista expuso que ha tenido buena aceptación de su propuesta: “ha sido aceptada, no solamente por comunidades y pueblos indígenas sino también por los que están en la ciudad y que han venido también sufriendo las consecuencias de este sistema capitalista”.

Puntualizó como principales problemas del país el despojo territorial, así como la contaminación en aguas, destrucción de bosques, imposición de mega-proyectos que despojan de las riquezas naturales y dejan contaminación.

“No sólo afecta a los pueblos, sino también en la ciudad, y en la ciudad, pues lo que hemos visto es el reflejo del sistema capitalista. Cómo son más presa fácil de reproducir todo ésto. Es una lucha no sólo para el 2018, sino para después del 2018. Cómo vamos a tejer esas luchas desde abajo y caminar hacia la destrucción de este sistema capitalista”, comentó.

Al preguntarle cómo aprecia las propuestas de los otros contendientes, Patricio Martínez apuntó: “cada quién tiene su propia forma de proponerle al pueblo. A mí no me toca ver si están bien o más. Si tienen o no tienen, el pueblo lo va a decir. Nuestra propuesta es organizativa, por eso digo, no es electoral”.

La aspirante refirió la Ley de Seguridad Interior como una estrategia más “que viene acompañada de la violencia, que más que dar solución a los recurrentes reclamos se consolida una represión masiva, es parte de este despojo que hay hacia abajo”.

“Nuestra propuesta es organizativa, algo nuevo desde abajo para construir algo nuevo entre todos”, aseveró.