La entrevista con… el Año Viejo

Agradecemos la amabilidad del Año Viejo por permitirnos esta entrevista para los lectores de El Diario NTR.

Pregunta: Hola mi estimado Año Viejo ¿cómo se encuentra?

Año Viejo: Hola amigos de El Diario NTR, pues aquí echando las últimas bocanadas, listo para entregarle la estafeta al Año Nuevo, esperando le vaya mejor que a mí.

Pregunta: Lo veo muy demacrado y triste ¿tan mal le fue?

Año Viejo: Ni se imagina. Me fue de la patada. Cuando 2015 me dio el encargo pensé que todo iría bien. Menos crisis económica, menos inseguridad, menos hambre, menos desempleo. Pero ¡qué va! La neta me fue de la peinada, los dos primeros meses envejecí a lo cabrón. He de confesar que como año no me fueron bien las cosas. Siempre espera uno cambios en la gente, pero ya ve usted: diputados más largos que la cuaresma, gobernantes enriquecidos, pobreza por todos lados. ¿Es que las personas no tienen la mínima capacidad de ser diferentes? Me trataron muy mal amigo.

Pregunta: ¿Qué fue lo más doloroso para usted?

Año Viejo: TODO. En serio que nada cambió, bueno, unos se hicieron más ricos que otros. Ya ve a los ex gobernadores huyendo de la justicia. Ya ve usted los salarios mínimos. Ya ve usted las bravuconadas de Trump. Ya ve usted la crisis en Siria. Ya ve las elecciones en México. Padecemos una gran crisis de valores que tiene a la humanidad en un gran peligro; se perdió la capacidad de asombro y el hombre perdió una parte de su humanidad. Me siento desanimado por no haber hecho las cosas bien, pero no tuve apoyo de nadie.

Pregunta: ¿Se siente desanimado? ¿No cree haber hecho cosas buenas?

Año Viejo: Bueno, si ponemos en una balanza lo bueno y lo malo creo que este último gana. Pero hubo cosas buenas. No seré yo el que diga cuáles fueron, eso les corresponde a ustedes. Lo que no he podido soportar, y ya quiero entregarle la estafeta al mocoso 2017, es la fiesta de Rubí. ¡Hágame el fabrón cavor! Cómo es posible que en un estado fallido, las redes sociales se preocupen más por una pinche escuincla que en la crisis; que si la pinche chiva, que si Eruviel va a mandar pastel, que si va a cuidar la pachanga toda la seguridad pública del país, que si va a tocar Juan de las Cuerdas, digo ¿pues en qué país vivimos chingao? Por favor, eso no es posible, ¿tan jodidos estamos moralmente? Yo la neta ya quiero entregarle a 2017 y olvídense de mí. Hagan de cuenta que nunca existí.

Pregunta: ¿Qué espera de 2017?

Año Viejo: ¿La verdad? Pues que no le vaya tan mal como a mí. Pero lo dudo. Cuatro pesos al salario mínimo es una mentada de madre en ayunas; los millones de pesos gastados inútilmente en pagar aguinaldo a burócratas sin escrúpulos en el INE, en la Corte, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y en septiembre inicia el proceso electoral para renovar las cámaras del Congreso y al titular del Poder Ejecutivo. Con un Tribunal Electoral a modo, las cosas no serán diferentes de otros años. ¡Pinche 2017 nomás de imaginarme como te irá me siento feliz! A cada año le llega su fiestecita y a 2017 le llegará lo suyo. Yo bien que mal ya cumplí y ya me voy. Los que se quedan es a fregarse.

Nos despedimos del Año Viejo quien, en un ataque de risa, se ha tirado al piso. Esperamos al 2017 a ver en qué plan viene. ¿Feliz Año 2017?