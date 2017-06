ZACATECAS. El caso de una niña picada por una araña violinista se complicó debido a la falta de antídoto en los hospitales de Zacatecas.

Christina Dueñas González, una pequeña de 12 años de El Zacatón, Villa de Ramos, en San Luis Potosí, vivió días de incertidumbre al debatirse entre la vida y la muerte, ya que desde el 8 de junio que padeció los efectos del veneno de una araña violinista, ni familiares ni médicos encontraban el antídoto para contrarrestarlos.

La menor fue trasladada al Hospital General de Zacatecas por ser el más cercano, pero hasta el quinto día de su ingreso (martes 13 de junio) un galeno de este nosocomio consiguió la sustancia.

Los padres de la menor, Maribel López González y Ricardo Dueñas Dávila, narraron que no tenían certeza de que alguien los pudiera ayudar y que la única respuesta era que el antídoto estaba escaso y que la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) no lo tenía, bajo el argumento de que está descontinuado.

Narraron que desde el principio, Christina comenzó a tener picazón en el pecho, y que le detectaron una roncha roja, posteriormente su mamá le aplicó una pomada sin darle mayor importancia al tema; luego, a la mañana siguiente, la niña se levantó para ir a la secundaria; sin embargo, su ánimo era distinto.

“Nos llamaron de la escuela, que mi hija estaba muy mala, y la trajimos a casa con vómitos y mareos; después en el centro de salud de la comunidad vecina de El Salitre, le aplicaron una inyección, pero sólo le calmó el dolor; nadie nos sabía decir qué pasaba”, describió.

Luego del calvario que pasaban, los Dueñas López optaron por trasladarse a la capital; “desde El Zacatón hasta acá hacemos una hora y media en carro”. Al llegar, recibieron a la menor en el hospital y la trasladaron de emergencia a terapia intensiva.

Uno de sus doctores llegó prácticamente de la nada con el antídoto en la mano, “como si fuera un ángel guardián”, y le suministró la medicina a Christina.

“Ahora estamos tranquilos, pero no quitamos el dedo del renglón y se nos hace muy mal que los hospitales y centros de salud no tengan las medicinas para este tipo de emergencias. No es posible que tengamos, los pacientes, que andar buscando nuestro propio medicamento”.

Por otra parte, lanzaron un llamado a que las autoridades encargadas fueran a fumigar a su comunidad; “así evitamos una desgracia mayor y protegen a los habitantes”.