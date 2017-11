ZACATECAS.- Agremiados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (STUAZ) salieron de la Unidad Académica de Ingeniería con rumbo a Rectoría para manifestar su malestar por no tener certidumbre del pago de sus prestaciones, quincenas y Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

Luego de la marcha, el líder del sindicato, Rafael Rodríguez Espino, retó al secretario general de la UAZ, Rubén de Jesús Ibarra Reyes, a realizar una revisión de fondo de las nóminas universitarias, “porque ustedes son los culpables de la crisis de la universidad, no nosotros”.

Rodríguez Espino acusó incluso que existen al menos 100 docentes que trabajan como administrativos y cobran como docentes, “por eso es necesario revisar las nóminas y los contratos colectivos de trabajo”.

En contraste, en conferencia de prensa, el líder del Sindicato de Personal Académico de la UAZ (SPAUAZ), Pedro Martínez Arteaga, rechazó toda posibilidad de revisar y modificar el contrato colectivo de trabajo, “porque la ley no es retroactiva y no pueden quitarnos nuestras prestaciones”.

Asimismo, reconoció que su sindicato no ha entregado propuesta alguna para mejorar las condiciones financieras de la universidad. “Vamos a revisar lo que mande el rector Antonio Guzmán Fernández para analizarlas tomar decisiones”, subrayó.

Dicha situación confronta las posturas de ambos sindicatos ante la crisis económica por la que cruza la UAZ, debido a que el STUAZ tiene una propuesta clara para los trabajadores y el SPAUAZ depende de lo que envíe el rector.

En divergencia, Rodríguez Espino reiteró que su sindicato ya realizó cambios en su contrato colectivo de trabajo para que exista una revisión de las prestaciones con las que cuentan los sindicalizados y la asignación de bases, “porque si me dicen que sobran 150 trabajadores, los vamos a dar de baja y tendremos que esperar a que las condiciones mejoren”.

El dirigente del STUAZ reiteró que “ahora lo que pedimos es que la nómina la reconozca el rector como un salario de profesional, ya no más becas para seguir estudiando más allá de la licenciatura”.

Insistió que es la parte docente la que ha llevado a la quiebra, como la calificó el rector Guzmán Fernández, a la UAZ, “por eso debemos revisar nóminas, qué te pago y por qué te pago”.

Aceptó que aún no existen acuerdos con el rector, “por eso le entregué al secretario general el contrato colectivo de trabajo para que me diga el rector con qué medida quieren atacar este problema de insolvencia económica, porque ni de la Federación ni de gobierno va a llegar, a mí ya me llegó bien claro”.

Advirtió que en este momento no se trata de la salvaguardia de la educación superior en el estado, “defendemos nuestro trabajo, de eso se trata, porque nos dijeron que la obligación del estado es darle educación a los jóvenes con ustedes o sin ustedes, sino entendemos eso, no estamos auto engañando”.

Por su parte, el dirigente del SPAUAZ consideró que es necesario presentar las demandas penales correspondientes contra los responsables “(los ex rectores) Francisco Javier Domínguez Garay y Armando Silva Cháirez y lo saben muy bien”.

Insistió que podrían tomarse medidas como la basificación de personas con perfiles indispensables, realizar retiros voluntarios y el programa de sustitución de prestaciones.

“Estas son tres medidas de 23 que presentará el rector al consejo universitario”, mencionó Martínez Arteaga.

Reiteró que no existe ningún acuerdo con la Rectoría, “él tendrá que proponer las medidas y los profesores sabrán qué medidas tomar”.

La marcha

Al arribar a Rectoría, el secretario general del STUAZ, Rafael Rodríguez Espino, en presencia de Rubén Ibarra Reyes, secretario general de Rectoría, exigió “correr a los trabajadores aviadores y güevones. Necesitamos abrir las nóminas, que se corrijan, pues nosotros somos ordenados. O se van los que no trabajan o abrimos mi contrato para que lo trastoquen”, expresó.

“Pensaron que los carga-maletas no iban a cobrar por mucho tiempo, pero el tiempo nos rebasó”, también reprochó ante la multitud que aplaudió sus palabras.

Asimismo, reviró la postura del rector Antonio Guzmán Fernández al decir: “Guzmán Fernández es político, yo no, más bien soy sentimentalista, tengo sueños”. “Afortunadamente ya le abrieron las puertas en la Federación”, sentenció.

Por su parte, Rubén Ibarra Reyes, secretario general de Rectoría, explicó ante los adheridos al STUAZ que “no nos dejaron opción como otras administraciones de tener recursos prestados o adelantados y brincar el año”.

Sin embargo, el funcionario de administración central (Rectoría) garantizó ante los sindicalizados que la segunda quincena de noviembre está asegurada.

“Pero seguimos luchando para que se salvaguarde fin de año en temas financieros”, complementó.

A la par Rodríguez Espino le cuestionó a Ibarra Reyes “¿los contratos se van a trastocar? Sabes a qué me refiero, hay gente que son herreros y cobran como docentes de primer nivel”.

“Sí le apostamos a hacernos viejos aquí y cobrar nuestras pensiones. Ahora, ustedes no quieren la revisión de contratos, pero por otra parte estoy viendo que quieren que nos enfrentemos. Nos queda claro que tienen afinidad política por el Partido del Trabajo (PT)”, dijo.

“No creo en las huelgas de hambre católicas, que al mediodía ya vuelven a comer, no. Aquí estaré día y noche para que me firmen el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT)”.